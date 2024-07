Cavi tranciati in via Bolognese. I tecnici sono intervenuti per ripristinare la linea internet

In via Bolognese ripristinato il servizio telefonico e internet. Nei giorni scorsi la ditta incaricata da Publiacqua per i lavori di sostituzione della rete idrica aveva accidentalmente tranciato il fascio di cavi internet/fibra. Così si era interrotta la linea per chi abita all’angolo di via di Montughi-via Bolognese. Oltre a un bar, almeno una ventina di famiglie erano rimaste isolate per quattro giorni.

FiberCop, gestore dell’infrastruttura, nel fine settimana aveva fatto un sopralluogo, confermando il danneggiamento ad un cavo interrato da parte di Publiacqua. I tecnici dopo aver localizzato il punto in cui il cavo è stato strappato, ieri sono intervenuti per riparare il danno ed eliminare il disservizio.