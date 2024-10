Cavalcata in centro con Parte Guelfa

Parte Guelfa, in collaborazione col Comune e col ministero dell’Interno, questa mattina promuove l’ottava edizione della ’Fiorente’, la magnifica cavalcata urbana per le strade e le piazze del centro storico, alla quale parteciperà la Fanfara a cavallo della polizia. Fiorente 2024 è dedicata dall’Arciconfraternita di Parte Guelfa, istituzione dedicata alla salvaguardia delle risorse naturali, alla Repubblica di Singapore per onorarne l’esempio pacifico e accogliente votato alla realizzazione di politiche di sostenibilità e di tutela ambientale.