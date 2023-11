Cassonetti hi tech. Le chiavette alle Piagge

Prosegue l’introduzione di cassonetti stradali digitali. La trasformazione dei servizi di raccolta, con il progetto ‘Firenze città circolare’, è adesso in corso nella zona de Le Piagge dove coinvolge circa 2.200 utenze tra domestiche e non domestiche. Operatori di Alia servizi ambientali, spiega una nota, stanno contattando i residenti per la consegna a domicilio del materiale informativo e della chiavetta elettronica personale (A-pass) che consente di effettuare il conferimento dei rifiuti. In questa zona il progetto prevede la messa a terra di oltre 210 nuovi contenitori stradali digitali, per un totale di circa 35 postazioni che, a regime, potranno essere aperte per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuti grazie alla chiavetta A-pass oppure con la app Aprilo! scaricabile gratuitamente sugli smartphone. Tutti coloro che non saranno trovati al domicilio potranno ritirare il materiale e la chiavetta recandosi, da oggi fino al 9 dicembre, al punto informativo presso Unicoop ‘Le Piaggè in via Lombardia, 17, aperto ogni mercoledì (13:30-18) e sabato (8:30-12:30), oppure al Punto Alia di via Nigetti 18, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14 e dalle 14:30 alle 17:30.