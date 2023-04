Case popolari, 349 richieste "Diritto all’alloggio per tutti"

Case popolari, pubblicata la graduatoria. I dati sono consultabili dalla rete civica; su 349 domande di nuclei familiari arrivate in Comune, ne sono state ritenute ammissibili 283. Entro il 20 maggio i nuclei interessati che ne abbiano motivo, potranno presentare eventuale ricorso utilizzando la modulistica appositamente predisposta, disponibile sul sito web del Comune.

"Stiamo lavorando sullo sviluppo delle politiche abitative in città e il nuovo bando Erp, con la relativa graduatoria provvisoria che abbiamo pubblicato, è una parte importante di queste politiche – ha detto l’assessore alla Casa, Yuna Kashi Zadeh – ringrazio l’ufficio casa che ha svolto un lavoro impeccabile garantendo tempi certi e un processo equo e trasparente affinché tutti i cittadini interessati potessero partecipare al nuovo bando. Vogliamo garantire il diritto alla casa, l’accesso a un alloggio adeguato e dignitoso a prezzi accessibili, per i cittadini che ne hanno più bisogno, promuovendo la coesione sociale e l’integrazione tra le diverse fasce della popolazione e contribuendo cosi a ridurre le diseguaglianze e a migliorare la qualità della vita per tutti i nostri cittadini".

Sul territorio di Scandicci ci sono 704 case popolari. La più grande ha una superficie di 111 mq, la più piccola di 30. Attualmente sono residenti nel patrimonio Erp comunale 1529 abitanti: 1229 cittadini nati in italia, 248 non comunitari, 52 stranieri ma comunitari. Delle 349 domande arrivate, 219 arrivano da cittadini italiani. Scandicci ha un’altissima rotazione degli alloggi, che non restano a lungo vuoti.

"Attualmente – ha aggiunto l’assessore – sono sei gli appartamenti vuoti, dove è in corso la manutenzione dopo che i precedenti inquilini sono andati via. Per il futuro l’amministrazione sta valutando con Casa spa il completamento dell’intervento di via Pacini a Casellina, dove resta l’ultimo pezzo della struttura in cemento dell’ex scuola da completare. Nel frattempo in via Frazzi sono in corso i lavori per il cappotto su due condomini". Per chiarimenti l’ufficio Casa è aperto al pubblico su appuntamento telefonando al numero 055.7591239 – 203 – 240 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 15alle ore 17 o inviando una e.mail a [email protected]

Fabrizio Morviducci