Case Erp di via Accademia del Cimento, la protesta dei residenti

Firenze, 17 aprile 2023 – Proteste, proteste e proteste. I residenti delle case Erp di via Accademia del Cimento, a Firenze, sono tornati oggi a farsi sentire sotto Palazzo Vecchio, mentre era in corso la seduta del Consiglio comunale. Sono circa 60 le famiglie che dovranno traslocare, seppur momentaneamente, entro il 30 giugno. In totale però le famiglie coinvolte, anche dai successivi traslochi, sono circa 120. La protesta ha ottenuto un incontro tra i residenti e l'assessore alla casa Benedetta Albanese. "Dal Comune ci dicono che il trasloco è temporaneo ma poi fanno firmare dei fogli in cui non è specificata la data di rientro - afferma una delle residenti, Sabrina Viviani -. Al momento 60 famiglie dovranno traslocare, ci dicono in modo temporaneo. In totale le famiglie sono 120, sono tante e senza certezze sul rientro. Lo scorso 6 aprile abbiamo consegnato più di 80 firme alla giunta. La nostra prima idea è quella di revisionare il progetto con noi dentro, in modo che non ci sia alcun trasloco. Se poi invece siamo costretti a traslocare che almeno ci diano tempistiche certe sul rientro". "E poi c'è l'aspetto delle penali - ha aggiunto -. Noi chiediamo un risarcimento di 50 euro al giorno per ogni giorno di ritardo. Così come le volture delle utenze devono essere a carico del Comune, lo stesso si può dire dei traslochi".

Niccolò Gramigni