Senza casco in monopattino, ecco le prime multe. Col nuovo codice della strada è obbligatorio

Firenze, 14 dicembre 2024 – Con il nuovo Codice della Strada in vigore da oggi, tra le varie cose, è diventato obbligatorio l’uso del casco per chi viaggia in monopattino. E così nella giornata di oggi la polizia municipale di Firenze ha comminato le prime sei contravvenzioni ad altrettanti conducenti sprovvisti del dispositivo di protezione.

Le multe per il mancato uso del casco alla guida di un monopattino sono state di 50 euro. Tre conducenti sono stati multati in strade del centro storico, altri tre fuori dalla Ztl. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Vecchio. Il nuovo CdS prevede anche l'obbligo della targa e dell'assicurazione ma ancora non sono stati varati i decreti attuativi alla normativa.