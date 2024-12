Nuovo codice della strada da sabato. Controlli in campo: "Regole rigide"

Parte il conto alla rovescia. Sabato entra in vigore il nuovo Codice della strada e la polizia municipale di Montemurlo fa il punto sulle norme che avranno un impatto diretto e molto pesante sulla vita degli automobilisti indisciplinati e più in generale sugli utenti della strada che non rispettano le regole. Le novità principali riguardano la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, l’uso dei telefonini alla guida, i monopattini e i limiti per i neo patentati.

"È importante essere consapevoli di cosa si rischia e prestare ancora più attenzione mentre si è alla guida, perché la vita è sacra e va sempre rispettata e tutelata", spiega l’assessore alla polizia municipale, Giuseppe Forastiero. Uno dei cardini della riforma è il sanzionamento sia dei comportamenti attivi, come la mancata precedenza ad un incrocio, che quelli “passivi”, come l’uso degli smartphone alla guida. "È fondamentale far capire ai cittadini che la reiterazione di comportamenti pericolosi, come l’utilizzo del telefonino alla guida, fa rischiare molto e da sabato prossimo tutte le forze dell’ordine metteranno in pratica le nuove normative con multe sempre più pesanti", prosegue Forastiero.

È importante evidenziare che un comportamento incivile e odioso come l’occupazione, senza titolo, degli spazi di sosta per invalidi da sabato prossimo costerà 330 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente. Tra le altre novità, il Codice dà alla polizia municipale la possibilità di utilizzare apparecchiature omologate per la rilevazione dell’eccesso di velocità o del passaggio con semaforo con il rosso per rilevare altre sanzioni attraverso il controllo delle banche dati: "È bene quindi sapere che le persone che passano con il rosso, e sono senza assicurazione e revisione, si vedranno arrivare a casa anche queste sanzioni", spiega la comandante della polizia municipale Erica Cappelli. Sarà sanzionato, non solo lo smartphone alla guida, ma anche il mancato uso delle cinture di sicurezza, il trasporto di minori non assicurati correttamente sul seggiolino, la guida contromano, l’omessa precedenza. "In caso di incidente, gli agenti provvederanno a ritirare immediatamente la patente se poi è prevista anche la sospensione da parte del prefetto queste si sommeranno", spiega la comandante Cappelli. Attenzione da sabato anche all’uso dei monopattini. Le principali novità riguardano l’obbligo della targa, dell’assicurazione e del casco per tutti gli utilizzatori, mentre finora il casco doveva essere usato solo dai minori di 18 anni.