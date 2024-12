Codice della strada: nuove sanzioni per telefonino al volante e guida in stato di ebbrezza

AREZZO - Dalla stretta per chi guida col telefonino, oppure ubriaco, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per chi abbandona gli animali in strada alle novità per i monopattini, ecco cosa prevedono le norme che entrano ufficialmente in vigore a partire da oggi per quanto riguarda il Codice della strada.

Telefonini al volante

La sanzione per chi viene trovato con il cellulare al volante andrà da 250 a 1.000 euro. Se sulla patente sono presenti più di 10 punti questa verrà sospesa per una settimana, per due settimane se i punti sono inferiori a 10, mentre se scatta la recidiva salgono a tre i mesi di sospensione. Se un automobilista causa un incidente utilizzando il cellulare alla guida i tempi di sospensione raddoppiano.

Stretta sull’alcol

La soglia resta a 0.5 grammi per litro. Sopra tale limite e fino a 0.8 scatta la decurtazione di 10 punti e sono previste sanzioni tra i 573 e i 2.170 euro con la sospensione della patente da 3 fino a 6 mesi. Se il tasso alcolemico dovesse risultare tra 0.8 e 1.5 grammi per litro scatta la doppia sanzione: ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. La patente a quel punto verrebbe sospesa tra 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico dovesse superare 1.5 grammi per litro la sanzione detentiva salirà da 6 mesi a un anno, la multa sarà compresa tra 1.500 e 6.000 euro, mentre la sospensione della patente potrà andare da uno a due anni.

Alcolock

I guidatori risultati positivi all’alcol test dovranno poi installare sui propri mezzi l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore del veicolo qualora venisse rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero.

Guida sotto stupefacenti

Tolleranza zero non solo per chi guida sotto l’effetto di alcol ma anche per chi fa uso di stupefacenti. Chi viene trovato alla guida non dovrà più necessariamente essere in uno stato di "alterazione psicofisica". Basterà risultare positivo al test, fatta eccezione per chi consuma cannabis terapeutica. Per i trasgressori è prevista la revoca della patente e la sospensione per 3 anni.

Eccesso di velocità

Chiunque superi il limite di 10 km/h e di non oltre i 40 km/h andrà incontro a multe che partiranno da 173 euro e potranno arrivare fino a 694 euro. Se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da due settimane a un mese.

Autovelox

Chi prenderà più multe nello stesso tratto stradale, di competenza dello stesso ente, in un determinato lasso di tempo (un’ora) pagherà una sola multa: quella più grave aumentata di un terzo.

Monopattini

Obbligo di targa e assicurazione con il limite di velocità fissato a 50 km/h. Ma oltre a questo chi utilizzerà i monopattini dovrà obbligatoriamente indossare il casco. A tal proposito è bene specificare che ci saranno dei tempi tecnici attuativi per targa e assicurazioni, mentre l’obbligo di casco dovrà essere rispettato fin da subito.

Contro l’abbandono degli animali

È prevista la revoca oppure la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada. Si rischiano fino a 7 anni di carcere se questo causa un incidente mortale o comunque con dei feriti.