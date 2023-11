Casa salute e mancanza di medici: "Servizi attivi, attacco senza senso"

"La Casa della Salute rappresenta da dieci anni sul territorio un punto di riferimento per l’integrazione di servizi e professionisti grazie alla multidisciplinarietà degli interventi e delle attività offerte". L’Azienda Usl Toscana Centro replica alle dichiarazioni della consigliera del Gruppo misto per Forza Italia Pancani dopo un sopralluogo dei giorni scorsi all’interno della struttura: "Data anche la forte integrazione della Casa della Salute nella presa in carico fra le equipe di professionisti, con la possibilità di coinvolgere figure di base come i medici di medicina generale – spiega la nota Asl - non è chiaro a cosa faccia riferimento la mancanza di medici di cui si parla. Lo psicologo è presente nella Casa della Salute e con lui ci sono tirocinanti supervisionati dalla responsabile della struttura "Passaggio a Nord Ovest" e dallo stesso psicologo. Quanto al ginecologo, presso il Consultorio le ostetriche svolgono servizio di accoglienza e ascolto tutte le mattine dal lunedì a venerdì. Vengono eseguiti anche screening oncologici e pap test. Per la Medicina dei Servizi il medico non era in sede ma il servizio viene garantito da remoto".