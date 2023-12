Casa in fiamme. Due anziani portati in salvo

Paura ieri mattina a Greve in Chianti per un incendio che attorno alle 11 ha interessato l’appartamento dove vivono due persone anziane. Le fiamme si sono sprigionate al terzo piano, l’ultimo, di un condominio che si trova in via Giorgio La Pira 2. A domare l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano e di quello di Figline Valdarno. I pompieri hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio e hanno soccorso due le persone rimaste intossicate. Si tratta di un uomo ha 82 anni e di una donna di 86 che sono stati stati trasportati in codice 2 (giallo) all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Sembra che i due ottantenni abbiano riportato soltanto danni da intossicazione da fumo e non siano in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa messa in sicurezza dell’appartamento.