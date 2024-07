Casa della salute: "Accordo di programma?. Serve una revisione"

Arrivare a una revisione dell’accordo di programma e a un nuovo Business Plan per la futura Casa della Salute: l’assemblea dei soci di Farmapiana ha dato un preciso mandato al presidente Antonio Iocca. "Campi – ha spiegato Iocca - ha la necessità di avere una struttura adeguata alle esigenze della cittadinanza. E anche l’attenzione che l’amministrazione comunale ha dato al progetto nel nuovo Piano operativo ne è un’ulteriore conferma". Da qui l’obiettivo, in accordo e in collaborazione con Asl, Società della Salute e Comune di Campi, "di poter illustrare alla prossima assemblea dei soci il lavoro svolto".

Questa una delle principali novità illustrate in quello che è il bilancio dei suoi primi dodici mesi da presidente: settimane complesse, segnate dall’alluvione, ma che non hanno impedito a Farmapiana di chiuder il bilancio con il segno ‘più’. "Abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà, basti pensare alla Farmacia Centrale, gravemente danneggiata, e riaperta a tempo di record. Ma non ci siamo voluti fermare e in questi mesi abbiamo ristrutturato il magazzino, con sede sempre a Campi, e la farmacia di Borgo San Lorenzo".

Pier Francesco Nesti