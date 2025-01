Cartonificio, nuovo piano industriale. L’Rsu: "Chiarezza sulle sorti del sito"

Ricavi per 85 milioni di euro al 31 ottobre 2024 con volumi in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato è stato diffuso da Pro Gest, proprietà del Cartonificio fiorentino, che ha anche annunciato le linee guida del piano industriale 2025-2027 che punta alla riduzione dei costi legati ai canoni di locazione. Proprio in questi obiettivi rientra lo storico stabilimento di viale Ariosto del Cartonificio: nell’ambito del piano industriale – come specifica Pro Gest – è infatti prevista un’operazione straordinaria finalizzata alla riduzione dei canoni di affitto degli immobili utilizzati da alcune aziende del Gruppo, nonché al recupero del credito vantato nei confronti di AMG S.p.A., società correlata.

L’operazione consentirebbe al Gruppo Pro-Gest di acquisire la proprietà degli stabilimenti di Altopascio e Sesto Fiorentino, attualmente di proprietà di società del Gruppo AMG e per i quali viene pagato un affitto. Resta ora da capire che cosa, una volta acquisita la proprietà, Pro Gest voglia fare dell’immobile anche perché, al momento, non c’è stata alcuna marcia indietro ufficiale rispetto alla volontà di trasferire l’intera produzione e i dipendenti di Sesto nel sito di Altopascio nei prossimi mesi. Molti dubbi sul punto manifesta anche il sindacato: "Il 29 gennaio – dice Gianni Marchionni della Rsu del Cartonificio – è fissato il tavolo istituzionale in Regione cui la proprietà e l’addetto alla ristrutturazione del debito dottor Rodolfi dovrebbero essere presenti e, in quella sede, vorremmo chiedere spiegazioni sia sul piano industriale che sullo specifico punto che riguarda l’acquisizione della proprietà del Cartonificio e il futuro dello stabilimento di Sesto. Se ci vogliono spostare ad Altopascio cosa accadrà di quel sito, sarà venduto oppure al suo interno rimarrà qualcosa?"