Carta d’identità elettronica: addio alle file Per il documento adesso basta un appuntamento

Per ottenere la carta d’identità elettronica non c’è più bisogno di attendere o fare lunghe file: il Comune di Reggello ha infatti messo a disposizione un numero per fissare un appuntamento per il rilascio o il rinnovo della CIE: è lo 055.8669221.

E’ sempre possibile anche presentarsi all’Ufficio anagrafe negli orari di apertura al pubblico, tutti i giorni tranne il sabato e le festività. Da qualche tempo è più semplice per i reggellesi anche ottenere il passaporto senza dover andare in questura a Firenze: basta rivolgersi al più vicino Comune di Figline Incisa. Ogni terzo mercoledì del mese, il personale della Questura è in piazza IV Novembre a Figline per ritirare la documentazione, prendere le impronte digitali e avviare la pratica. Il passaporto sarà pronto in 7 giorni nella sede di Firenze, in un mese per chi preferisce ritirarlo a Figline.