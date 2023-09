Nasce da Firenze la carta dei valori sulla pace

Firenze, 26 settembre 2023 - Una carta di valori in cui si legge che "pace è la prima parola. Disarma è il nostro imperativo" e la creazione di una associazione. È quanto è stato deciso in occasione del convegno dell'ultimo weekend, a Firenze, dal titolo 'Il coraggio della pace. Disarma'.

"Non abbiamo paura è il nostro grido – si legge in una nota – Non abbiamo paura di dissentire dalla sola voce ammessa che è quella della propaganda di guerra. Vogliamo uscire dall'immobilismo e riprendere parola pubblica, rilanciare con forza una iniziativa politica, ma soprattutto offrire l'opportunità di uno spazio collettivo di condivisione di idee e di iniziative che restituisca entusiasmo a quanti in questi anni l'hanno perso e si sentono impotenti e soli, ai giovani che non hanno punti di riferimento e che reclamano il loro diritto al futuro".

Tra gli appuntamenti futuri una assemblea "per la pace, la terra e la dignità" il 30 settembre a Roma. A gennaio poi ci sarà una due giorni di riflessioni sul tema della pace, sullo stesso modello dell'evento fiorentino.