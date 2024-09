Carrefour lascia, giorni contati per il negozio di Calenzano. Arriva nuovo gruppo

Calenzano (Firenze), 6 settembre 2024 – Giorni contati per il Carrefour di Calenzano: dopo 21 anni, l’insegna della grande distribuzione lascia il centro commerciale a pochi passi dall’uscita autostradale. I clienti lo hanno saputo entrando nel punto vendita e leggendolo sui cartelloni affissi all’interno che annunciano la data dell’ultimo giorno e una svendita in corso.

C’è timore per i tanti dipendenti del grande supermercato, ma la chiusura del marchio Carrefour coinciderebbe con l’acquisizione del punto vendita da parte di un altro gruppo commerciale: sarebbe il VeGè di Verona. Il suo interessamento su Calenzano sarebbe solo il primo passo per nuove aperture in Toscana. Conferma l’indiscrezione la consigliera comunale Monica Castro (esponente di Fratelli d’Italia), che nel passato ha lavorato proprio in quel punto vendita: "Da anni sappiamo che Carrefour vuole dismettere 6 supermercati in Toscana. So che il gruppo VeGè di Verona vorrebbe investire proprio in Toscana e mi auguro sia proprio questo colosso italiano ad acquisire la sede di Calenzano. Spero inoltre che ci sia più chiarezza in questa operazione commerciale: i dipendenti hanno il diritto di sapere il loro futuro lavorativo".

"La direzione del centro – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – ci ha assicurato che ci sarà prossimamente un passaggio di proprietà del punto vendita, che non avrà ripercussioni sul numero di dipendenti. Questa è la nostra priorità e auspichiamo che, come annunciato, ci sia non solo una conferma della realtà esistente, ma anche una riqualificazione e un possibile ulteriore sviluppo in termini di addetti impiegati".