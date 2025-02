Carnevale tra magia e tradizioni. Il gran ballo a Palazzo Vecchio. Sfilata in maschera per il centro

Palazzo Vecchio apre le porte alla terza edizione del Carnevale di Firenze, tra magia e la tradizione, nel segno di Leonardo da Vinci e in collaborazione del celebre Ballo del Doge di Venezia. Organizzato dall’Associazione Carnevale di Firenze, insieme a numerosi partner locali, l’evento ha una doppia anima: il Gran Ballo di Carnevale a Palazzo Vecchio di stasera; e la parata itinerante di domani che attraverserà il cuore della città, da Santa Maria Novella a piazza Signoria.

"È grande l’impegno di noi tutti per far ripartire questa antica tradizione fiorentina – afferma l’associazione Carnevale di Firenze – che coinvolgeva tutta la cittadinanza sin dai tempi di Lorenzo il Magnifico con i corsi mascherati, la musica e le feste nelle piazze che, per tutto l’800 si impreziosirono con grandi balli in maschera, nei teatri e nei palazzi nobiliari".

I fasti rinascimentali tornano stasera dalle 20 col Gran Ballo ’Regine a Palazzo’ nel Salone dei Cinquecento, che ha per tema il sogno di volare, quale tributo a Leonardo Da Vinci, orchestrato dalla stilista veneziana Antonia Sautter e impreziosito da alcune originali creazioni sartoriali del suo Atelier nei pressi di piazza San Marco. "Mi sono divertita ad esplorare, sartorialmente, la speciale alchimia tra cinque ’regine’ che contribuirono, ciascuna a suo modo, a rendere grande Firenze e l’Italia – ha detto Antonia Sautter –. Gli abiti d’epoca sartoriali che ho confezionato per vestire, Caterina de’ Medici, la Contessa di Castiglione, Eleonora da Toledo, Artemisia Gentileschi e l’Elettrice Palatina, coloreranno di tutte le sfumature alchemiche le loro biografie".

Dopo il Gran Ballo in maschera, dalle 22,30 prenderà il via lo spettacolo nella Sala d’Arme con musica a cura di Daisy’s con il trio di Arachel Dolphie in L’Arte del Sabor una selezione di opere di pianisti cubani che hanno rivoluzionato la musica e lasciato il segno nelle generazioni future. Dalle 23,30 dj internazionali e animazione a cura di Stranomondo. Cocktail tematici oltre ai tradizionali a cura di Atrium bar by Four Seasons.

Domani poi appuntamento con la parata itinerante che partirà da piazza Santa Maria Novella e attraverserà le principali vie del centro storico, coinvolgendo cittadini e turisti in un tripudio di colori, suoni e ritmi. La sfilata prevede la partecipazione di bande musicali, gruppi folkloristici e danzatori in maschera, con la straordinaria partecipazione del Carnevale di Misterbianco di Sicilia e delegazioni del Carnevale di Viareggio.

Il ritrovo è dalle 14 in piazza Santa Maria Novella per attendere, insieme a Lady Radio e al dj Filippo Cirri, la partenza della parata che sarà capitanata da Stenterello e dalle maschere del Carnevale di Viareggio Ondina e Burlamacco a bordo di due splendide vetture storiche del Camet – Club Auto e moto d’epoca toscano. In piazza della Signoria, il Gran Giurì composto da sponsor, partner e stampa, decreterà i costumi più belli con l’assegnazione dei premi in palio da Binomio- Hotel Indigo, Carnevale di Viareggio, Red Garter e lo straordinario premio Stenterello, realizzato dal maestro orafo Paolo Penko.