Carnevale dei bambini in piazza Ognissanti Torna la festa nel segno di Stenterello

Spettacoli circensi, banchetti con zucchero filato e dolci di carnevale: sabato, dalle 14 alle 18, torna in piazza Ognissanti il ‘Carnevale di Firenze dei bambini’. La festa, presentata a Palazzo Vecchio e giunta alla 14ª edizione, è curata dall’associazione Borgognissanti ed è nata per riappropriarsi di una delle aree storiche della città, famosa anche per ospitare l’ex Teatro dei Solleciti, costruito dall’Accademia omonima e dove Luigi Del Buono mise in scena per la prima volta la famosa maschera fiorentina della commedia dell’arte Stenterello. Il pomeriggio di piazza Ognissanti – tutto l’evento è gratuito - sarà arricchito con i costumi a metà tra il gotico e il punk del gruppo Steampunk e Cosplay San Marino Comics, gli interventi teatrali dedicati a Stenterello e curati dalla Mald’estro Compagnia di Alessandro Calonaci e la sfilata in maschera degli alunni dell’istituto Victor Hugo. Inoltre ci sarà anche la consegna al presidente di Associazioni Tumori Toscana Giuseppe Spinelli dell’assegno con i fondi raccolti grazie agli eventi organizzati nel 2022. L’appuntamento, con la collaborazione dell’assessorato all’Educazione guidato da Sara Funaro (nella foto con Carabba), si avvale del contributo di Amaranto srl e Cna. "E’ una bella iniziativa - ha spiegato Funaro -. Si dà la possibilità ai bambini di avere un momento di festa e di gioco e per conoscere quelle che sono le tradizioni". Il presidente Associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba ha spiegato che "sono stati coinvolti non solo i bambini delle scuole fiorentine ma anche dei consolati presenti a Firenze, che sono una infinità. Tra le novità l’istituto Victor Hugo partirà con un corteo alle 14 dei bambini e delle mamme che seguendo lungarno Vespucci arriveranno in piazza Ognissanti".

Niccolò Gramigni