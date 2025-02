Carnevale dei Bambini, edizione speciale. La forza di Carabba contro il tumore

Il Carnevale di Firenze dei Bambini spegne 20 candeline e si prepara a un’edizione speciale. Sabato 1 marzo, piazza Ognissanti sarà un’esplosione di colori, musica e spettacoli per celebrare l’evento che fa sognare grandi e piccini. Un appuntamento che quest’anno assume un valore ancora più profondo, grazie alla determinazione di Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgognissanti, che sta organizzando la manifestazione nonostante la difficile battaglia contro un tumore.

Ad aprire la giornata ci sarà l’animazione musicale di Ivan e Francesca, seguita dalle danze tradizionali giapponesi curate dall’associazione Lailac con Hiromi Sazaki. Sul palco anche il Piccolo Coro Melograno, mentre il maestro Alessandro Calonaci darà vita a Stenterello, la storica maschera fiorentina nata proprio a Borgo Ognissanti. Dalle 16 spazio ai giochi circensi con la Circus Gang, laboratori di trucco, gonfiabili e leccornie carnevalesche, fino al suggestivo spettacolo di fuoco con il Duo Ariadna previsto all’imbrunire. Gran finale con il rogo simbolico di Stenterello in cartapesta, realizzato da Art Gallery Studio IGuarnieri, nel rispetto della tradizione carnevalesca fiorentina. Quest’anno il Carnevale di Firenze dei Bambini si arricchisce di una dimensione internazionale grazie alla partecipazione dei consolati onorari presenti in città, che hanno contribuito a diffondere l’invito a partecipare. Ma l’anima dell’evento non è solo il divertimento. Come ogni anno la solidarietà resta al centro: in piazza Ognissanti sarà presente lo stand dell’ATT (Associazione Tumori Toscana), che raccoglierà fondi per i malati oncologici e le loro famiglie.

L’edizione di quest’anno è resa ancora più significativa dalla forza d’animo di Carabba, dopo la diagnosi di un tumore tra la coda del pancreas e il colon. In un toccante post su Facebook ha raccontato con ironia e determinazione: "Affronterò questa battaglia con coraggio, circondato dall’amore della mia famiglia. E il Carnevale si farà, con o senza di me. Vi chiedo di partecipare in massa, anche come segno di affetto nei miei confronti". Il suo messaggio ha raccolto una valanga di solidarietà. "La condizione elementare per continuare a vivere si chiama Amore", ha scritto, ribadendo l’importanza di essere circondati da chi ci vuole bene.

Rossella Conte