Carenza di dottori, il Pd: "Dobbiamo rendere attraente lavorare qui"

Mentre l’ASL organizza un servizio aggiuntivo di guardia medica, ovvero un servizio ambulatoriale a Marradi e Palazzuolo sul Senio, per qualche giorno al mese, in attesa di iniziative più incisive per dare risposte concrete al problema della mancanza dei medici, la consigliera regionale mugellana Fiammetta Capirossi (Pd) esprime soddisfazione per gli esiti della riunione dedicata al problema e tenutasi in Regione Toscana, da lei sollecitata: "È il primo tassello importante – dice Capirossi -, dopo l’interrogazione che ho presentato all’assessore alla sanità Bezzini, lo scorso novembre, per arrivare a una soluzione temporanea e a una definitiva del problema: dopo due bandi andati deserti è aperto un terzo bando e sono allo studio incentivi economici per rendere più attraente lavorare in queste zone".