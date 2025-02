Notte di follia a Careggi: calci, pugni e morsi a infermiere e guardie giurate. Diversi feriti

Firenze, 12 febbraio 2025 – Notte una follia a Careggi, dove due uomini hanno dato di matto e causato il ferimento di diverse persone, almeno nove o dieci. Il primo, un cittadino italiano già conosciuto per episodi simili, è andato su tutte le furie perchè a suo modo di vedere stava aspettando da troppo tempo. L’altro, un cittadino cinese, ha invece dato in escandescenze perché in evidente stato di alterazione. I due si sono presentati al pronto soccorso nello stesso momento e per questo è risultato difficile contenere la loro rabbia.

Sono volati calci e pugni nei confronti di due infermiere. L’uomo di origine orientale ha anche dato un morso ad una delle due sanitarie. Sono state immediatamente allertate le guardie giurate, ma nemmeno questo è bastato a fermare la furia dei due uomini. Uno in particolare, quello di nazionalità cinese, è risultato il più difficile da fermare. Alla fine i feriti sono risultati 9, due infermiere e sette guardie giurate.

La calma è tornata soltanto dopo l’intervento dei carabinieri. “Situazione inaccettabile –commentano dalla funzione pubblica della Cgil –. A Careggi manca un presidio notturno delle forze dell’ordine, i problemi di sicurezza che lamentiamo da tempo sono sempre più gravi”