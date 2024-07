Carabinieri, insediato Luigi De Simone. È il nuovo comandante provinciale: "In città tanta sensibilità sociale"

Si è ufficialmente insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, colonnello Luigi De Simone. "L’Arma di Firenze continuerà a svolgere il suo mandato istituzionale, in piena sinergia con le altre forze di polizia e sotto la direzione delle prefettura e dell’autorità giudiziaria che coordina le nostre attività, nell’ottica di rendere più sicuro il cittadino e il turista e dare un’immagine decorosa della città", ha detto il colonnello.

Firenze, per valore storico e architettonico, ha un "patrimonio inestimabile - ha proseguito -. Ho percepito una grandissima sensibilità sociale, di cittadini e istituzioni, affinché sia una città accogliente in cui la vita si svolga in sicurezza". "Il tema della sicurezza è molto avvertito ed è oggetto di approfondimento in sede del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica - ha aggiunto il comandante provinciale dell’Arma - Abbiamo già in atto attività di prevenzione e repressione, ma lo sforzo che sento di poter assicurare sarà incrementare al massimo la proiezione sul territorio in tutti i quartieri, non solo in quelli più degradati e pericolosi ma anche nel centro storico, incrementando la presenza di pattuglie a piedi anche per dare senso di prossimità alla gente che ha bisogno di un riferimento visivo, di una divisa che possa scongiurare aggressioni o qualsiasi tipo di turbativa".