Carabinieri e Guardia Civil spagnola. Pattugliamenti congiunti per assistere fiorentini e turisti

Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri e la Guardia Civil spagnola hanno concordato di effettuare pattugliamenti congiunti, in uniforme nell’ambito del piano “Turismo Sicuro 2023”, volto a garantire la sicurezza dei turisti e dei connazionali. In particolare nelle zone maggiormente frequentate dai turisti anche a Firenze sono in servizio pattuglie miste di Carabinieri e Guardia Civil spagnola. Nello stesso ambito, anche nelle località turistiche della Spagna, in questo periodo, sono impegnati i Carabinieri al fianco delle pattuglie della Guardia Civil spagnola.