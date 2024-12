Cappella dei Magi. Viaggio musicale con La Filharmonie

Questa mattina, dalle 10 alle 11,30, appuntamento al Museo di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 3 a Firenze) con il percorso speciale di ’Musei in Musica’, organizzato da Mus.e in collaborazione con l’orchestra filarmonica La Filharmonie e la Città Metropolitana di Firenze.

Protagonista sarà la Cappella dei Magi, affrescata da Benozzo Gozzoli a metà Quattrocento, con un viaggio musicale che vuole ripercorrere quello affrontato dai tre Re. In programma sonorità natalizie e invernali: dal Kaddish, antica preghiera ebraica, nella versione di Maurice Ravel, all’Inverno di Antonio Vivaldi, all’Ave Maria di Franz Schubert fino al celebre Stille Nacht con i violoncellisti Stefano Aiolli e Amelia Sharp.

L’evento è inserito nel percorso di visita al museo ed è previsto, oltre al pagamento del biglietto di ingresso, il costo per i non residenti di 4 euro e per i residenti di 2 euro. Compresa nel costo la visita a tutte le sale del Museo di Palazzo Medici Riccardi e alle mostre temporanee in corso, ovvero ’E fu sera e fu mattina. La natura negli scatti’ di Valter Bernardeschi e ’Felice Carena. Vivere nella pittura’.