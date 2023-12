Capodanno, concerto a teatro

Sono aperte le prenotazioni per il tradizionale "Concerto di Capodanno" in programma, il prossimo primo gennaio, al Teatro Manzoni di Calenzano in via Mascagni. Protagonista dell’iniziativa, a partire dalle 18,30, sarà l’Ensemble Spondarara che presenterà agli spettatori in sala una carrellata di musica da salotto, arie e duetti d’opera con gli immancabili auguri per l’anno al via. Come già avvenuto nelle precedenti edizioni l’ingresso al concerto sarà gratuito con offerta libera a favore della Fondazione Bordoni, realtà istituita nel 2007, in occasione del sesto anniversario della scomparsa dell’amatissimo medico calenzanese Riccardo Bordoni, e destinata a coprire le emergenze socio-sanitarie del territorio. Info e prenotazioni: Servizio Cultura - Comune di Calenzano 055 8833292/448 oppure CiviCa biblioteca di Calenzano 055 8833421.