Capodanno a Firenze: dai controlli della polizia al servizio straordinario di Alia

Firenze, 1 gennaio 2025 – Il servizio straordinario di Alia, i controlli della polizia municipale con 110 agenti in campo e la mobilità garantita dal servizio di Gest. Così si è svolto il Capodanno 2025 a Firenze. Per il servizio di Alia sono stati impiegati 73 mezzi di raccolta e spazzamento, relativi autisti e 139 operatori, ai quali è stata aggiunta una squadra per gestire eventuali emergenze fino alla mattina di Capodanno. Regolari le operazioni di pulizia, a partire dal centro storico per proseguire negli altri quartieri. La mobilità dei partecipanti agli eventi del Capodanno 2025 a Firenze è stata garantita dalla tramvia in funzione tutta la notte grazie al servizio di Gest, e da servizi aggiuntivi predisposti da At fino alle 2,30 per le linee bus del trasporto pubblico locale. Circa 20mila i passeggeri sulla tramvia durante la notte, 5670 sui bus del servizio straordinario tpl. A livello di sicurezza in servizio per tutta la notte ci sono stati 110 agenti di polizia municipale, la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza, i vigili del fuoco, oltre a squadre con mezzi e personale del 118 e della protezione civile.

“Da Firenze vogliamo mandare un messaggio di pace nel mondo e l’augurio di un 2025 che porti gioia e soddisfazione a tutti i nostri cittadini – ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione, i nostri lavoratori, Muse, le forze dell’ordine, la polizia municipale, carabinieri, polizia e guardia di finanza, i vigili del fuoco, la protezione civile, il 118, i lavoratori che garantiscono la mobilità per chi stasera è qui, e la pulizia delle strade e delle piazze che ospitano queste belle feste”.