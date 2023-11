Caos ex Gkn. L’inchiesta infiamma l’Rsu

"L’inchiesta realizzata da IrpiMedia ha disvelato il piano di chiusura dello stabilimento fin dal 2020. La vera domanda è se quel piano sia concluso o sia continuato con altri mezzi": la Rsu ex Gkn "analizza" così l’inchiesta presentata a Roma dalla testata indipendente e non profit di giornalismo investigativo transnazionale e attacca il Governo, ma anche la Regione: " Il Governo non agisce. Intervenga la Regione, rilevi lo stabilimento e lo metta a disposizione della reindustrializzazione". I lavoratori dell’ ex Gkn oggi QF ribadiscono una serie di concetti che sono sempre stati alla base della loro "battaglia": "Per quanto riguarda quanto successo nel 2021 con i licenziamenti via e-mail, è stato dimostrato quanto già immaginavamo. E l’inchiesta lo ha confermato: la chiusura della fabbrica a Campi fu decisa con largo anticipo. E nessun piano alternativo poteva essere preso in considerazione. In pratica non c’è mai stata una vera trattativa e chi è seduto ai tavoli lo ha fatto fingendo. Ma quante altre cose non sappiamo? Si faccia chiarezza sugli accordi fra Borgomeo e Gkn, è una delle chiavi della vicenda. Di fronte a tutto ciò diventa sempre più legittima l’ipotesi che il piano di chiusura sia semplicemente continuato con altri mezzi, di fatto con una complicità potenziale di un pezzo del mondo imprenditoriale e della politic". E ancora: "La chiusura di uno stabilimento non si decide in un giorno. Il piano esisteva ed è stato sistematicamente sottaciuto al sindacato, alla Rsu, ai lavoratori".