Firenze, gli interventi stradali al via dall'8 gennaio

Firenze, 6 gennaio 2024 - La prosecuzione dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Cavour e l’asfaltatura in via D’Annunzio e in via del Ronco Lungo. Sono alcuni dei lavori che prenderanno il via a Firenze, con l'istituzioni di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda via Cavour, da lunedì 8 gennaio scatta la fase successiva della riqualificazione dei marciapiedi. Fino a fine marzo sarà in vigore un restringimento di carreggiata da via degli Alfani al numero civico 50 con senso unico verso piazza San Marco. Passando all’asfaltatura di via D’Annunzio i lavori saranno effettuati in orario notturno (21-6) a partire dall’8 gennaio. Nella prima fase sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata con senso unico da viale Verga verso via Novelli. A seguire i lavori si sposteranno nel tratto via dell’Arcolaio-via Ramazzini: anche in questo caso saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti con senso unico da via dell’Arcolaio in direzione di via Lungo l’Affrico. Successivamente sarà interessato il tratto tra via Ramazzini e via Lungo l’Affrico sempre con divieti di sosta e interruzione della circolazione. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Lungo l’Affrico: via Lungo l’Affrico-via Fogazzaro-via Bonaparte. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Lungo l’Affrico: via Ramazzini-via Fratelli Dandolo-via Lungo l’Affrico. Termine previsto 19 gennaio. Da lunedì 8 gennaio è in programma anche il rifacimento dell’asfalto in via del Ronco Lungo. Fino al 16 gennaio sarà interrotta la circolazione tra viuzzo delle Case Nuove e Stradone dell’Ospedale. Itinerario alternativo: viale Nenni-Stradone dell’Ospedale-via del Ronco Lungo.