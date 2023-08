Cantieri stradali e corsa in bici a Impruneta: divieti e rimozioni

Al via da domani il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di numerose strade di Impruneta, un intervento che richiede la chiusura di alcuni tratti. Dunque da domani fino al termine dei lavori con orario 8-18 sarà vietata la sosta nelle vie interessate e anche nelle piazze Giuseppe Garibaldi e Accursio da Bagnolo. Prevista la rimozione forzata.

Alcune delle strade più centrali coinvolte domani dai lavori, stamani invece sono proprio interdette al traffico per fare spazio ai giovani atleti del ciclismo per il primo Trofeo dell’Uva. Dalle 8 divieto di transito con qualsiasi mezzo nel circuito che i ciclisti percorreranno per otto volte da piazza Buondelmonti, da piazza Accursio da Bagnolo e Garibaldi ed i viali della Libertà, Aldo Moro, San Luca, Vittorio Veneto e via Mazzini.