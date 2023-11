Firenze, i principali cantieri in città questa settimana

Firenze, 6 novembre 2023 - La prosecuzione dei lavori di adeguamento della rete fognaria in via Aretina e dell’interramento dei cavi dell’alta tensione in via della Casella. E anche gli interventi per nuovi allacci all’acquedotto e alla rete fognaria in via Chiara e le potature in via della Piazzuola. Sono alcuni dei lavori che prendono il via da oggi, 6 novembre. Ecco il dettaglio.

Via Aretina: da oggi scatterà la seconda fase con chiusura del tratto tra via Turati e via Giolitti mentre sarà in vigore un restringimento nell’area di intersezione con via Rocca Tedalda; previsto anche un senso unico sulla direttrice composta da via Turati-via di Varlungo-via Gobetti nella direzione da via Aretina verso via De Nicola. A seguire la terza fase con ancora la chiusura del tratto via Giolitti-via Turati e il restringimento all’intersezione tra via Aretina e via Giolitti. Nella quarta fase il cantiere si sposterà con la chiusura di via Aretina tra via Giolitti e via Bonomi e contestuale istituzione di un senso unico in via Giolitti da via Aretina verso via Cattaneo. Prevista anche un restringimento all’intersezione tra via Aretina e via Bonomi. I lavori della quarta fase si concluderanno il 21 dicembre. Sono stati disposti anche alcuni provvedimenti comuni alle diverse fasi, ovvero: il senso unico in via Aretina (da via della Ripa verso via Bonomi) e in via Bonomi (da via Aretina verso via Viscosti Venosta).

Via Chiara: inizieranno da oggi, 6 novembre, i lavori per un allaccio alla rete idrica e uno alla rete fognaria. La strada sarà chiusa tra via Nazionale e via Panicale. Itinerario alternativa di uscita da piazza del Mercato Centrale da via Panicale-via dell’Ariento. L’intervento si concluderà il 25 novembre.

Via della Piazzuola: oggi e domani dalle 9 alle 17 sarà effettuata la potatura di alcuni alberi. Previsto un divieto di transito fra via Dino Compagni e via delle Forbici. Itinerari alternativi per i veicoli con sagoma fino a 1,80 metri di larghezza: per raggiungere via di San Domenico lato via Dino Compagni da via Dino Compagni-via Cavalcanti-viale Volta-via Dogali-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-via delle Forbici; per raggiungere le Cure lato via di San Domenico da via delle Forbici-viale Volta-via della Piazzuola. Percorsi alternativi per i veicoli superiori a 1,80 metri di larghezza: per raggiungere via di San Domenico lato via Dino Compagni da via Dino Compagni-via Cavalcanti-viale Volta-via Dogali-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico-via della Piazzuola; per raggiungere le Cure lato via di San Domenico da via della Piazzuola-via di San Domenico-piazza Edison-viale Volta-via della Piazzuola.

Via del Porcellana: per l’installazione di alcune persiane da oggi sarà chiusa la direttrice via del Porcellana (tra Borgo Ognissanti e via di San Paolino)-via di San Paolino (tra via del Porcellana a piazza di San Paolino)-piazza di San Paolino (tra via di San Paolino e via Palazzuolo). Il provvedimento sarà in vigore fino al 9 novembre.