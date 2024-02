Firenze, i cantieri al via dal 5 febbraio

Firenze, 3 febbraio 2024 - Nuovo asfalto in via del Ronco Lungo, lavori alla rete idrica in via Cave di Monteripaldi e la riqualificazione di via Mariti. Sono i principali lavori al via dalla prossima settimana a Firenze.

Ecco l'elenco nel dettaglio. Via del Ronco Lungo: inizieranno lunedì 5 febbraio i lavori di asfaltatura. Fino al 9 febbraio sarà interrotta la circolazione da piazza Don Gnocchi a via del Ronco Lungo (ex viuzzo del Roncolino) nella corsia in direzione di via San Giusto (Scandicci) e nella diramazione interna dall’intersezione tra piazza Don Gnocchi al confine comunale fino all’intersezione Stradone dell’Ospedale. Itinerario alternativo: rotatoria Don Carlo Gnocchi-Stradone dell’Ospedale-via del Ronco Lungo.

Via delle Cave di Monteripaldi: da lunedì 5 febbraio sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. L’intervento è articolato in fasi successive che prevedono restringimenti di carreggiata all’interno della rotatoria. Termine previsto 28 febbraio.

Via Mariti: prosegue la riqualificazione nell’ambito dell’intervento privato nell’area ex Panificio Militare. Da lunedì 5 febbraio sarà chiuso il collegamento tra le due corsie all’altezza del numero civico 29. Inoltre seguiranno provvedimenti diversi in base all’avanzamento dei lavori, articolati in macrofasi. Si inizia con restringimenti di carreggiata dal numero civico 33 e via Giovanni da Empoli; poi sarà la volta del restringimento nei tratti numero civico 18-via Giovanni da Empoli e via del Ponte di Mezzo-il numero civico 31. Successivamente il cantiere interesserà i tratti tra i numeri civici 33 e 27R e fronte numero civico 31 sempre con restringimenti di carreggiata. Ultima fase sarà istituito un restringimento di carreggiata da via del Ponte di Mezzo e il numero civico 31. Itinerari alternativi: chi viene da via Ponte di Mezzo (in direzione Novoli) per tornare a via Ponte di Mezzo dovrà percorrere via Mariti, fare l’inversione alla rotatoria all’altezza del numero civico 5 e poi rientrare su via Mariti. I mezzi provenienti da via Mariti (in direzione di via Ponte di Mezzo) che devono ritornare in viale Redi-via di Novoli utilizzeranno l’itinerario: via Mariti-via della Valle-via dell’Arcovata-via Circondaria-viale Corsica-via del Ponte di Mezzo-via Mariti.