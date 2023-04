"Canottieri comunali a rischio La chiusura una sconfitta per tutti"

"La Canottieri Comunali di Firenze rischia la chiusura, visto che il tribunale regionale delle acque pubbliche ha costretto la società a pagare alla Regione 300 mila euro, che diventano 350 mila considerando le spese legali. Il governatore Giani ascolti il grido d’allarme lanciato dal presidente della Canottieri, che ha spiegato chiaramente che la società non ha quella cifra, e che se la Regione richiede indietro quei soldi, a fine anno sportivo la Canottieri chiuderà i battenti". A chiederlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Stella, che ricorda come la vicenda risale al 1998 quando il provveditorato delle opere pubbliche avanzò il dubbio che la sede della Canottieri riducesse il deflusso delle acque. Soltanto dopo 22 anni è stato prodotto lo studio di riferimento ma la società, nel frattempo, è rimasta al suo posto senza pagare alcun canone. Nel 2020 è emerso dunque che la sede fosse in regola. "Inizialmente - ricostruisce ancora la vicenda il capogruppo di Forza Italia - la richiesta della Regione era di 600 mila euro, poi dimezzata a 300 mila, ma giustamente la Canottieri rivendica di volerne pagare solo 30 mila, perché fino al 1998 la società aveva una concessione con un canone ridotto al 90%. Se questa gloriosa società sportiva chiuda i battenti, sarebbe una sconfitta per tutta Firenze"