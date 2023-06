La sosta selvaggia a Campo di Marte e le polemiche: “Tuteleremo i residenti”

Firenze, 26 giugno 2023 – Dai problemi durante le gare interne della Fiorentina ai grandi concerti. Per i residenti del Quartiere di Campo di Marte, a Firenze, gli appuntamenti top danno prestigio alla città ma creano anche problemi per chi torna a casa e deve trovare parcheggio. Uno degli ultimi esempi, con grande polemiche, è durante il concerto di Tiziano Ferro con auto accatastate ovunque. Il fenomeno della sosta selvaggia, ormai una certezza, è approdato anche in Consiglio comunale con una domanda di attualità del capogruppo Fdi Alessandro Draghi e la risposta dell'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. “Tuteleremo i residenti – ha rassicurato Giorgetti -. Stiamo studiando il sistema di ztl per tutelare chi abita in quella zona rispetto a tutti gli eventi che avremo a Campo di Marte, sia le gare della Fiorentina che” appuntamenti “all'interno del Franchi e al Mandela. Avremo poi a disposizione il parcheggio da 3mila posti auto in via Campo di Arrigo”.