Campo del ’Torricelli’: "Servono le porte"

L’appello dei residenti: rimettete le porte nel campetto di via Torricelli. Il campetto verde si trova in zona pedecollinare a due passi dal cimitero di Sant’Antonio, lungo la strada che porta a piazza Marconi. Un’area verde con una storia, visto che sono in molti a ricordare interminabili partite tra ragazzini negli anni passati, tutti affascinati dal fatto che il campetto aveva anche delle porte e quindi fare le squadre, scegliersi e poi far partire il match era davvero facile. Le porte furono messe, e mantenute nel tempo, per facilitare la vita ai ragazzi che in loro assenza usavano giubbotti o pali di fortuna per delimitare l’area del portiere. Diversi mesi fa purtroppo sono state tolte e non sostituite. Così soprattutto gli adulti, i bambini che un tempo avevano usato quel campetto, hanno cominciato a notare la mancanza, a sentirla quasi fisiologicamente tanto che si sono mossi e hanno contattato il consigliere Giovanni Bellosi (Scandicci civica) che vive nei paraggi, chiedendogli di intervenire con l’amministrazione per chiedere di ripristinare le porte per rendere il campetto ancora una volta funzionante.

"Tutti siamo passati dal campino da calcio di Via Torricelli – ha detto Bellosi – che per decenni è stato un luogo di grandissima e sana socializzazione, di partite improvvisate, di tornei amatoriali, di allenamenti estivi. Finché le vecchie e malandate porte non sono state tolte qualche mese fa, senza rimetterle. E senza nessuna spiegazione o riflessione in merito. Adesso però il campetto va ripristinato e magari l’area sportiva potrebbe essere anche ampliata: nello stesso giardino ci sarebbe posto anche per un campo da street basket o da volley, che bene si sposerebbero con le attigue aree dedicate al fitness e ai cani".