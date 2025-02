Campionato del mondo di surf, Leonardo Fioravanti conquista il secondo posto alla prima tappa Wsl

Firenze, 9 febbraio 2025 - Leonardo Fioravanti a un passo dalla gloria nel campionato del mondo di surf da onda. Il surfista italiano, nato a Roma (8 dicembre 1997, 28 anni) ma da anni residente alle Hawaii, nella notte italiana tra sabato 8 e domenica 9 febbraio ha conquistato il secondo posto alla prima tappa Wsl, la World Sur League).

Sulla spiaggia di Pipeline, nella North Shore di Oahu (Hawaii) Fioravanti si è arreso solo al tie-break al surfista hawaiano Barron Mamiya. I due al termine della finale avevano conquistato l’identico punteggio (17,97) ed è stato necessario decidere la finale con il punteggio di una singola onda, in cui l’atleta hawaiano ha superato di poco Fioravanti (9,80 contro 9,10 su un scala di 10).

Il Pipe Pro è la prima gara del circuito Wsl ed è anche una delle più celebri del campionato del mondo di surf, disputandosi su una delle onde più iconiche del pianeta: il potentissimo tubo che si forma sul reef hawaiano di Banzai Beach. Fioravanti aveva già conquistato una finale a Pipeline, nel 2023, ed era stato battuto dall’australiano Jack Robinson. In carriera ha tra l’altro conquistato per due volte l’accesso alle Olimpiadi (Tokyo 2020 e Parigi 2024) dove ha difeso i colori dell’Italia.

“Orgoglioso di me stesso per averi creduto fino in fondo” ha scritto Fioravanti sul suo account Instagram pubblicando una foto della premiazione. Certo, un po’ di amarezza resta per una vittoria sfumata veramente di nulla, considerando che nel complesso della competizione Fioravanti ha mostrato un surf di altissimo livello e pari, se non superiore, ai campioni del surf da onda. Adesso, il circuito si sposta ad Abu Dhabi dove il prossimo fine settimana (14-16 febbraio) si svolge la seconda tappa del campionato mondiale in una ‘’wave pool’’ una piscina che genera onde in modo meccanico. Per Fioravanti subito un’occasione di riscatto per conquistare punti che consolidano il secondo posto in classifica o addirittura per sognare un sorpasso su Mamiya che adesso occupa il primo posto della classifica. A marzo le gare Wsl si spostano in Europa (in Portogallo, sullo spot di Supertubos a Peniche) ed è sempre l’occasione per Fioravanto per tornare in Italia, lui che è legatissimo al nostro paese tanto che gareggia con il numero 46 in omaggio a uno dei suoi miti sportivi: Valentino Rossi, di cui è grande amico, oltreché a condividere la passione per i colori nerazzurri dell’Inter.

Francesco Meucci