Sesto capitale delle Bocce. Tutto pronto per la finale dei campionati italiani

Sesto Fiorentino, 26 ottobre 2023 – Quasi cinquecento atleti provenienti da tutta Italia e ben cento arbitri. Sono grandi numeri quelli dei Campionati Italiani Bocce 2023 femminili e maschili cat. B e C della specialità Raffa, manifestazione che torna in Toscana il prossimo fine settimana, due anni dopo l’edizione 2021, e quest’anno vedrà le finali a Sesto Fiorentino.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, nella Sala ‘Pilade Biondi’ del Comune di Sesto Fiorentino, alla presenza del Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti, del sindaco sestese Lorenzo Falchi, dell’assessore allo Sport Damiano Sforzi, del consigliere regionale Fausto Merlotti, del presidente della Bocciofila Sestese Massimo Masini e del delegato FIB Firenze-Pisa-Prato Stefano Bartoloni.

Le gare prenderanno il via sabato con le eliminatorie sui campi della Città Metropolitana di Firenze (Sesto Fiorentino, Firenze, Campi Bisenzio, Scandicci) e delle province di Arezzo (Arezzo, Cortona, Sansepolcro), Lucca (Viareggio), Pistoia (Monsummano Terme, Pieve a Nievole), Prato (Prato, Montemurlo), Siena (Asciano, Chianciano Terme, Chiusi), mentre la domenica sempre dalle 9 sono previste le finali e le cerimonie di premiazione al Bocciodromo Comunale di Sesto Fiorentino diventato, nel corso degli anni, un importante centro di aggregazione, non solo sportiva, per il quartiere.

Una manifestazione che il Comune di Sesto ha accolto con particolare soddisfazione: "L’amministrazione – ha spiegato l’assessore Damiano Sforzi - è fiera di quanto la Federazione Italiana Bocce e la Bocciofila Sestese hanno fatto per portare sul territorio questo evento. Dopo diversi momenti difficili questa è una grande soddisfazione e un premio a tutto l’impegno che abbiamo messo tutti assieme per portare avanti società e impianto”.

"La Bocciofila Sestese ha accolto con entusiasmo la candidatura ad ospitare le finali dei Campionati Italiani Raffa 2023 - ha sottolineato anche il presidente della società Massimo Masini -Tutti noi del Consiglio assieme ai soci, ci siamo messi all’opera con entusiasmo, collaborando proficuamente con la Federazione e con l’amministrazione”.

"Dopo l’edizione del 2021, il Consiglio Federale Nazionale ha chiesto ancora al Comitato Regionale Toscana di organizzare i Campionati Italiani – ha dichiarato invece il presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti – evidentemente apprezzando il nostro lavoro. Tutto lo staff regionale e le società ospitanti si sono messe in moto da mesi per ospitare al meglio gli atleti, i tecnici, gli arbitri e i dirigenti provenienti da tutta la penisola. Le bocce sono lo sport più antico del mondo, che la Federazione sta proiettando verso il futuro, consapevole dei valori intrinseci e delle potenzialità”.

Nel 2023 la Federazione Italiana Bocce ha realizzato 60.000 tesserati e 1.500 società bocciofile. In Toscana si parla di circa 3.000 tesserati nelle 50 società affiliate, circa 150 gare l’anno organizzate per la presenza di oltre 10.000 partecipanti. I Campionati Italiani 2023 sono della specialità Raffa, un tiro radente al terreno che ha come scopo l’avvicinare il più possibile la propria boccia al pallino o togliere quella dell’avversario con un tiro di raffa o di volo, da dichiarare prima della giocata.