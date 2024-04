Campionati di karate. La scuola Kenhikai sbanca il World Budokai

Società sportive sestesi sugli allori a livello nazionale e anche oltre. La scuola di Karate Kenhikai di Sesto, ad esempio, si è fatta valere con diversi podi nei giorni scorsi all’International Championship 2024 Kyokushinkai Karate della World kyokushin Budokai, gara di karate full contact che si è svolta a Sarnen in Svizzera: in particolare Matilde Patuto ha conquistato l’argento, Aurora Campolmi e Alessandro Cosi il bronzo. Ottimo quarto posto alla sua prima esperienza internazionale per Arianna Cacioli, in gara, con un secondo posto finale, anche il maestro Massimo Fontanarosa nella categoria senior. Una bellissima impresa poi quella compiuta da Leonardo Ulqinaku, atleta dell’Accademia Karate Shotokan, nuovo Campione Italiano Juniores di Kumite +86 kg, titolo conquistato ad Ostia con quattro match vinti. Questo è il terzo titolo italiano individuale conquistato dall’AKS che si va a sommare anche alle molteplici medaglie argento e bronzo in campo nazionale. Oltre al titolo la società ha ottenuto anche una medaglia di bronzo con Matteo Risito e un settimo posto con Alan Zecchino.