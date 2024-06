Campi, territorio più sicuro. Venti nuove telecamere

Venti nuove telecamere nel Comune di Campi. Sono quelle annunciate e già messe in funzione nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale. Telecamere che fanno parte del cosiddetto ‘Progetto di sicurezza del territorio’ che prevede appunto l’installazione di un nuovo sistema di telecamere di sorveglianza realizzato in collaborazione con la polizia municipale. "Grazie all’impegno dell’attuale amministrazione – recita la nota del Comune – sono già ‘entrate in servizio’ ulteriori venti telecamere, in aggiunta alle quattro già attive, posizionate in punti strategici della città per garantire un monitoraggio efficace delle aree pubbliche".

Un progetto su cui il sindaco Andrea Tagliaferri ha dichiarato più volte di voler puntare proprio per garantire una maggiore sicurezza a tutta Campi: "Rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una maggiore sicurezza per la nostra comunità, l’installazione di queste nuove telecamere è solo l’inizio di un percorso a lungo termine che prevede di destinare altre risorse per procedere in futuro all’aggiunta di ulteriori dieci telecamere ogni anno. Questo impegno costante ci permetterà di coprire progressivamente sempre più aree del nostro territorio, offrendo una maggiore protezione e tranquillità a tutta la comunità" le parole del primo cittafino. E ancora: "Grazie alla collaborazione con la polizia municipale infatti, siamo in grado di monitorare in tempo reale le aree sensibili e di intervenire rapidamente in caso di necessità. Ci tengo a ringraziare il comandante Simone Orvai e coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo impianto". Il sistema di sorveglianza è stato progettato, infatti, con una tecnologia avanzata, che garantisce un’alta risoluzione delle immagini e un monitoraggio efficace sia di giorno che di notte. La polizia municipale di Campi Bisenzio avrà così accesso diretto al sistema di telecamere, "permettendo – conclude il sindaco Tagliaferri – una risposta immediata e coordinata alle emergenze".