Campi Bisenzio (Firenze), 14 settembre 2024 – Un violento incendio è divampato a Campi Bisenzio (Firenze) all’interno di un’area industriale occupata da una tintoria dismessa. Sul posto, l’intervento dei vigili del fuoco con sette autobotti per domare le fiamme che si vedono da molto distante. L’ex tintoria si trova in via Einstein, vicino al Centro commerciale “I Gigli”. Sul posto anche l’assessore al commercio e alla viabilità di Campi Bisenzio, Daniele Matteini

Notizia in aggiornamento