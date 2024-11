Campi Bisenzio, negata la sala consiliare alla scrittrice vicina a Casapound

Campi Bisenzio (Firenze), 20 novembre 2024 – - Non ci sarà la presentazione del libro di Francesca Totolo, scrittrice vicina a Casapound nella sala consiliare Sandro Pertini di Campi Bisenzio (Firenze). Ad annunciarlo è il presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici (FdI), al termine della conferenza dei capigruppo. «Tutti i gruppi consiliari,eccetto quello di Fratelli d'Italia, mi hanno rappresentato la loro preoccupazione - spiega - .Anche alla luce degli approfondimenti emersi nelle ultime ore in merito ai contenuti dell'iniziativa, ho ritenuto, altresì, di negare l'autorizzazione all'utilizzo della sala così come previsto dall'articolo 30 comma 4 del regolamento del consiglio comunale. Vorrei, infine, rilevare - aggiunge - che la libertà di espressione è un principio costituzionale che tutti siamo chiamati a rispettare e salvaguardare e mi preme sottolineare quanto la mia storia politica e personale sia sempre stata improntata ai valori e alla difesa della nostra costituzione e dell'antifascismo».