La forza devastante dell’alluvione e la risposta dei nuovi angeli del fango

Firenze, 25 novembre 2023 - Un video che esprime tutta la partecipazione e il clima dei giorni che hanno devastato, con il maltempo e le alluvioni, tanta parte del territorio toscano in generale e fiorentino in particolare. Il video è dedicato a 'Campi Bisenzio, una città da salvare'. Lo ha realizzato Domenico Costanzo con l'ufficio stampa della Città metropolitana di Firenze in occasione del convegno dedicato ai 20 anni della Sala integrata di Protezione civile della Metrocittà, celebrati nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi.

Presenti il capo del dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio, il sindaco Dario Nardella, il consigliere delegato Massimo Fratini e il responsabile metropolitano della Protezione civile Leonardo Ermini. Sono intervenuti le assessore della Regione Toscana Monia Monni e del Comune di Firenze Titta Meucci e con loro Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e delegato Anci nazionale per la Prociv, Bernardo Mazzanti, dirigente Prociv della Regione, Luca Ciarleglio, responsabile della sala operativa del comune di Firenze; Marisa Cesario, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Firenze, Alessio Lubrani (Asl maxi emergenze), Sandro Moretti (Università degli Studi di Firenze) e Sandra Botticelli per Arpat Toscana.

"In questi 20 anni quella dell'alluvione del 2-3 novembre scorso è stata la prova più dura per la Protezione civile della Città metropolitana", ha detto Nardella. Per Curcio la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze si pone come punto di riferimento a livello nazionale.

Sabato 25 novembre, nella sede di via dell’Olmatello 25, l'open day per la visita alla centrale operativa dove ogni giorno vengono gestite le chiamate di intervento e verificati gli strumenti di monitoraggio. "Tanta la partecipazione - spiega Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Prociv - anche grazie all'invito rivolto ai nuovi 'angeli del fango' che hanno scritto pagine indimenticabili di aiuto alla popolazione colpita e alla presenza del volontariato istituzionale, il cui impegno è decisivo".