Cammino di San Jacopo. Terminata l’installazione della nuova segnaletica

Terminata l’installazione della segnaletica del Cammino di San Jacopo. L’operazione si è conclusa da alcune settimane con la sistemazione di pannelli sul percorso, un itinerario turistico-devozionale che si estende per 110 chilometri lungo l’antica via Cassia e collega Firenze, Prato, Pistoia, Pescia e Lucca toccando diciassette Comuni, tra i quali, Sesto e Calenzano. I cartelli presenti nel tratto che attraversa Sesto, oltre alla direzione da seguire, riportano informazioni storiche sui luoghi di interesse come, ad esempio, la tomba della Montagnola. "Il nostro territorio – sottolinea l’assessore alla Cultura Jacopo Madau (nella foto) – è attraversato dal cammino di San Jacopo nella parte collinare, tra Quinto e Querceto, dove si incontrano alcuni degli scorci e delle testimonianze del passato più interessanti della nostra città. Insieme alla Pro Loco, partner insostituibile nel sostegno a questa iniziativa, puntiamo a valorizzare e far conoscere sempre di più questo itinerario che rappresenta anche una opportunità di turismo lento, sostenibile e diffuso".