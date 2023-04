Camminate sui nuovi sentieri tra boschi, colline e strade bianche

Proseguono le camminate sui nuovi sentieri Cai di Lastra a Signa. Il 15 aprile sarà la volta dell’Anello della Guerrina con partenza alle 15 dal parcheggio delle Quattro Strade. In programma, un percorso fra i laghetti della zona nascosti tra radure, boschi e strade bianche, spesso poco note e altrettanto poco frequentate. Il 29 aprile si terrà la camminata del “Sentiero Anello di San Romolo“: appuntamento alle 15,30 al parcheggio della scuola Santa Maria a Castagnolo in via Gramsci per poi raggiungere il Colle di San Romolo e la chiesa di San Romolo a Settimo, il punto più alto del territorio di Lastra a Signa.

Il 13 maggio ecco l’Anello Malmantile-Valle della Pesa, con partenza alle 15 da piazza Piave. In programma un itinerario di ampio respiro prevalentemente su strade bianche e sentieri tra colline e fattorie, costeggiando vigneti, oliveti e attraversando i boschi che caratterizzano il territorio di Lastra a Signa, verso la Pesa, potendo godere di notevoli panorami.

Infine il 27 maggio, con partenza alle 15, l’Anello della Villa Caruso: un itinerario interessante fra ville, vigneti e sentieri poco conosciuti alla scoperta di angoli di vista interessanti nella parte alta di Lastra a Signa. Il percorso partirà dalla stazione ferroviaria di Lastra a Signa, passando poi nei pressi della villa del grande tenore.

In ogni camminata sarà presente, oltre a un esponente dell’amministrazione comunale, un rappresentante dei Cai o il responsabile dell’ufficio ambiente del Comune. La partecipazione è libera e gratuita: è sufficiente presentarsi al punto di partenza nell’orario indicato.

Li.Cia.