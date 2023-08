Camion gru trancia i cavi della tramvia, servizio sospeso tra Ponte all’Asse e Rosselli

Firenze, 8 agosto 2023 – Incidente a Firenze lungo la linea T2 della tramvia, interrotta tra le fermate di Ponte all’Asse e Rosselli intorno alle 7,30 di questa mattina 8 agosto.

Ma cos’è successo?

Stamattina alle 7,30 un camion con la sua gru ha tranciato il filo di contatto che alimenta la linea T2. Il danno interessa la linea elettrica in un punto tra la galleria Mazzoni e la fermata Belfiore.

Per motivi di sicurezza è stata subito disattivata un’intera tratta della tramvia, poi gradualmente ridotta.

Attualmente la T2 presta regolare servizio tra Peretola e Ponte all’Asse, e tra Rosselli e Unità.

Nel tratto non servito, cioè tra Ponte all’Asse e Rosselli, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi di Autolinee Toscane.

Gli interventi di ripristino sono in corso e richiederanno qualche ora. Grazie a una piattaforma elevatrice i tecnici stanno visionando il danno in quota per capire il tipo di intervento necessario a ripristinare l’alimentazione in sicurezza e a riattivare il servizio su tutta la linea nel minor tempo possibile. Il servizio sulla linea T1 è regolare.