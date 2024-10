Inferno in FiPiLi: un camion intraversato crea il caos. Cosa è successo tra Firenze e Ginestra

Lastra a Signa (Firenze), 2 ottobre 2024 – E’ stata una vera e propria mattinata da incubo, un inferno quotidiano che i pendolari in viaggio sulla FiPiLi conoscono bene. Solo che stavolta le cose sono andate davvero per le lunghe: colpa di un camion che intorno alle 6,30 di stamani, 2 ottobre, ha sbandato colpendo il guard rail e si è poi intraversato in mezzo alla superstrada.

Il camion intraversato (Foto X/Muoversi In Toscana)

L’incidente, che non ha causato feriti e non ha coinvolto altre vetture, ha però creato il caos sia in entrata che in uscita da Firenze. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dallo svincolo di Lastra a Signa in direzione Livorno: il camion ha occupato tutta la carreggiata ed ha obbligato le forze dell’ordine a chiudere il tratto. Questo ha contribuito a generare grosse code che si sono via via ingigantite col passare della mattinata.

Traffico bloccato fin dallo svincolo del viadotto Indiano, per non parlare dell’ingresso in A1. Ma quel che è peggio è che l’uscita obbligatoria a Lastra a Signa ha riversato centinaia di veicoli lungo via Livornese e la statale 67, rimasta a lungo paralizzata. Per diverse ore il mezzo pesante non è stato rimosso perché non c’erano gru adatte ad eseguire l’operazione. Operazione completata con successo soltanto intorno alle 11, oltre 4 ore dopo l’incidente.

Ma grossi disagi si sono verificati anche verso Firenze, perché il camion ha danneggiato il guard rail ed ha costretto gli addetti a restringere la carreggiata. Le code nel tratto compreso tra Ginestra e Lastra a Signa, in direzione del capoluogo, hanno raggiunto i 4 chilometri e si sono smaltite soltanto in tarda mattinata.

Intorno alle 11,30 il camion è stato finalmente rimosso e poco dopo anche la superstrada verso Livorno è stata riaperta. In quel punto si è ricominciato a viaggiare a due corsie, ma con un restringimento di carreggiata a causa della barriera danneggiata.