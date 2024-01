Cambio in giunta. Maria Cristina Carratù subentra a Gentili

Cambia la giunta di Marradi. Lascia Marzia Gentilini ed entra, nominata dal sindaco Tommaso Triberti Maria Cristina Carratù, che andata di recente in pensione dal giornale La Repubblica, ha accettato la proposta di Triberti di fare l’assessore a Marradi, luogo nel quale da tempo trascorre lunghi periodi, avendo la seconda casa nelle frazione di Grisigliano. "Ringrazio Marzia - dice Triberti - Con il 2024 interrompe il suo impegno in giunta come avevamo condiviso. Le avevo chiesto a giugno un ulteriore sforzo, in un momento di estrema criticità, ancora per qualche mese. Come sempre ha detto sì. Raccoglierà questa eredità pesante una marradese di adozione, della martoriata Grisigliano per la precisione, Maria Cristina Carratù. A lei il grazie per essersi messa in gioco, seguirà le politiche ambientali, la mobilità con la priorità per il fascicolo ‘Linea Faentina’ che deve tornare ad essere efficace ed efficiente nel più breve tempo possibile, e i progetti strategici".

Paolo Guidotti