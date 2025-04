Cambia la viabilità a Pontassieve . Via Verdi a senso unico da domani

Modifiche alla viabilità nel cuore del capoluogo. Un cambiamento importante che andrà a toccare le abitudini ormai consolidate di molti cittadini. Ma che, allo stesso tempo, dovrebbe consentire sensibili miglioramenti in termini di spazi per i parcheggi e fluidità della circolazione. Da domani, la centralissima via Giuseppe Verdi subirà modifiche. Nello specifico nel tratto compreso fra via don Giulio Facibeni e via Di Vittorio, verrà istituito un senso unico di circolazione in direzione di via di Rosano. Di conseguenza, sarà vietato l’accesso a tutti i veicoli all’altezza dell’intersezione con via Znojmo e via di Rosano.

In aggiunta a questo rimarrà comunque la possibilità di svolta da metà via Verdi verso via Don Facibeni. Questa scelta da parte dell’amministrazione comunale è stata a suo tempo illustrata ai cittadini di Pontassieve. Un provvedimento che venne annunciato nell’assemblea pubblica tenuta nello scorso mese di marzo, nel corso della quale - oltre a spiegare tutte le variazioni della circolazione veicolare - furono illustrati anche i benefici di una novità decisamente importante per Pontassieve.

Tra le intenzioni del Comune, infatti, c’è anche la volontà di arrivare ad un aumento dei posti auto lungo la via, grazie alla possibilità d’introdurre il parcheggio a lisca di pesce. Questo consentirà di ottimizzare gli spazi disponibili, portando i parcheggi a circa settanta posti complessivi, con un sensibile aumento rispetto all’attuale situazione. Attualmente via Verdi è interessata dai lavori del cantiere di Rfi per la realizzazione del sottopassaggio della stazione ferroviaria del capoluogo.

Le modifiche complessive alla viabilità sono state anche pensate con l’idea di compensare le temporanee limitazioni di posti auto proprio nella piazza della Stazione. Questo anche in vista degli imminenti lavori che il Comune ha messo in programma per la realizzazione del nuovo parcheggio nell’area adiacente la stessa piazza.