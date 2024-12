Calenzano Democratica: "Locazioni parziali, no all’Imu"

La lista "Calenzano Democratica" ha sostenuto, nelle ultime amministrative, l’allora candidato sindaco e ora primo cittadino Giuseppe Carovani e l’appoggio, dall’esterno del consiglio comunale, prosegue anche ora. Eppure su una questione che sta suscitando grandi polemiche come quella dell’Imu (pur agevolata) applicata dal Comune a chi affitta parte della propria abitazione, contrariamente ai Comuni vicini, Calenzano Democratica ha una posizione decisamente critica: "Un fondamentale dovere di una comunità - si legge infatti in una nota - è darsi regole chiare per una civile convivenza. L’abitazione principale, secondo il legislatore nel caso di locazione parziale non deve essere gravata dal pagamento dell’imposta municipale propria. La disposizione prevede che l’abitazione principale sia costituita da un unico immobile, pertanto rappresentata da un unico subalterno, nella quale il soggetto passivo Imu risieda anagraficamente e dimori abitualmente. Se il contribuente soddisfa queste condizioni, indipendentemente dall’aver locato una parte della casa, fruisce del relativo trattamento Imu. In presenza di un unico immobile che catastalmente non potrebbe essere ‘sdoppiato’ in quanto non nascerebbero due immobili autonomamente funzionali, si deve ritenere di essere in presenza, ai fini Imu, di un’abitazione principale". Con Imu, dunque, pari a zero.