Firenze, 11 agosto 2020 - Bollino rosso per Firenze: è al livello critico nella scala delle ondate di calore predisposta dal ministero della Salute e riferita a un ventaglio di 27 località che per le loro caratteristiche e per la loro esposizione sono ritenute parametri di riferimento. Domani - 12 agosto - toccherà nuovamente al capoluogo toscano ed anche alle città di Bolzano, Roma e Rieti.

Il livello 3, o bollino rosso, equivale a condizioni di emergenza (ovvero ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. E tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.