Calcio storico fiorentino, parte il bando per i diritti tv e il merchandising

Firenze, 18 aprile 2025 – Via al bando per la cessione in esclusiva dei diritti audiovisivi e dei diritti di merchandising del Calcio storico fiorentino per le stagioni 2025 e 2026, con possibilità di rinnovo per quelle 2027 e 2028. Lo rende noto il Comune di Firenze. Chi si aggiudicherà la gara, si spiega in una nota, avrà l'esclusiva per trasmettere su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, la diretta (a eccezione della Toscana), la differita e la replica delle partite del torneo e ogni altra attività collegata, come interviste, backstage e le cerimonie della rievocazione storica.

Le riprese potranno esser poi utilizzate per la realizzazione di prodotti audiovisivi come film, serie tv, docufilm, documentari e speciali, produzioni che anche recentemente hanno ottenuto grande successo in tutto il mondo. L'unica eccezione riguarderà il diritto di trasmettere la diretta delle gare sul territorio della Toscana, in chiaro sul digitale terrestre, diritto che viene riservato in via esclusiva ad un altro operatore individuato dal Comune. Il bando inoltre prevede la realizzazione di immagini ad alta definizione. Le offerte dovranno essere presentate a Palazzo Vecchio entro le 12 dell'8 maggio