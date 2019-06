Firenze, 24 giugno 2019 - E' una sfida che ogni anno tutti attendono. Con tanti vip che seguiranno sugli spalti la partita. La finale del calcio storico è una grande tradizione, sempre più seguita. Polverizzati in prevendita i biglietti per l'ultimo atto di questo 2019, la finale tra Bianchi e Rossi. Un vero e proprio evento sul sabbione di piazza Santa Croce. Ad assistere alla partita, tanti nomi noti. Tra gli altri anche Rocco Commisso, neo patron della Fiorentina, che sarà Magnifico Messere e che dunque vivrà in prima persona l'evento. I Bianchi di Santo Spirito e i Rossi di Santa Maria Novella sono intanto pronti a darsi battaglia. Sarà molto caldo ma questo non fermerà di certo le due squadre, che si allenano da mesi come ogni anno con il sogno della finale. Sogno che appunto per Bianchi e Rossi si concretizza.

